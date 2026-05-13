１３日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べ、３４銭円安・ドル高の１ドル＝１５７円８４〜８５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８４円７７〜８１銭で大方の取引を終えた。