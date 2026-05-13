J1京都のチョウ貴裁監督J1浦和が2026〜27年シーズンの新監督として、J1京都のチョウ貴裁監督（57）の招聘に向けて動いていることが13日、関係者への取材で分かった。4月にスコルジャ前監督との契約を解除し、田中達也氏が暫定的に指揮を執っている。京都府出身のチョウ貴裁氏は現役時代に浦和などでプレーし、指導者としては攻守にアグレッシブなスタイルの構築に定評がある。湘南で2018年にYBCルヴァン・カップ優勝を果たした