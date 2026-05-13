2026年3月、福岡・嘉麻市で幼い姉妹が首を絞められ死亡した事件で、長女だけでなく次女も殺害した疑いで、30歳の母親が再逮捕されました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、パートの水沼南帆子容疑者です。警察によりますと、水沼容疑者は2026年3月、嘉麻市にある母子生活支援施設の一室で、次女の三華ちゃん（当時3）の首を電気コードで締め付け、さらに首や腹を刃物で切り付けるなどして殺害した疑いです。水沼容疑者は、長女の二