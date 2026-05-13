東京23区でもゲリラ雷雨が発生しています。フジテレビ本社からの映像を見ると、カメラが横に揺れ、強い雨が降っているのがわかります。13日は東北から近畿の広い範囲の山沿いを中心に雨雲が広がり、東京23区でもゲリラ雷雨が発生しており、埼玉県南中部と北東部では先ほど大雨警報が発表され、1時間に30mmの激しい雨が降る恐れがあります。この後、夜にかけても雨雲が広がりやすく、急な雨や雷雨に注意が必要です。