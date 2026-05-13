多くの人にとって人生最大額の入金となるであろう「退職金」。しかしながらメディアで「老後2,000万円問題」について議論がなされるとき、退職金の存在について触れることはほとんどありません。それに加えて現役世代の多くが退職金についてほぼ何も知らないまま働いています。本稿では、企業年金制度と投資教育を専門として活動しているFPの山崎俊輔氏による著書『老後に4000万円って本当ですか？物価が上がる時代の退職後資産