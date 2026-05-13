SNSでウソの投資話を持ちかけて、愛知県小牧市の男性から現金1000万円をだまし取ろうとしたとして、男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、住居不詳・無職の岡田忠男容疑者(45)と、台湾籍の許永修容疑者(49)です。2人は先月からきのうにかけて、小牧市の男性(63)にSNSを通じてウソの投資話を持ちかけ、現金1000万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。2人はいわゆる「だまされたふり作戦」で小牧市の公園に現れ