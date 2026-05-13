銀座にある「NISSAN CROSSING」でも展示されている新型「マイクラ」日産は国外で販売を開始したコンパクトカー新型「マイクラ」を東京・銀座のショールーム「NISSAN CROSSING」で展示しています。国内でも関心が高い新型マイクラですが、ユーザーからの反響について、日産ディーラーに問い合わせてみました。新型マイクラは、欧州向けに販売されている日産のコンパクトカーであり、日本では「マーチ」というモデル名で親し