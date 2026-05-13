磐越道で起きた高校部活動のバス事故を受けての対応です。岡山県教育委員会は、遠征の際の安全管理などを徹底するよう県立学校に通知。また、香川県でも、知事が安全管理を徹底したい考えを示しています。 【写真を見る】【磐越道バス事故受け】県教委「部活動の遠征は管理職が安全管理徹底を」県立学校長に通知【岡山】 （岡山県教育委員会保険体育課片岡敏行課長）「学校教育活動は安全安心があってのこと。改めてこの度の事