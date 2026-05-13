「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。5月12日（火）の放送は、三宅健が登場。謎に包まれた三宅を質問ジェンガで深掘り！【動画】三宅健、凄まじいスター性を感じた後輩は？実名告白にあのちゃん納得現在46歳、デビュー30周年を迎えた三宅。ほとんど面識がなく、お互いに「何食べてるかも想像つかない」ということで、素顔を知るために「電電ジェンガ」をすることに。先攻のあのちゃんが引き抜いたブロックの質問は、「