有田焼の重要無形文化財保持者、十四代今泉今右衛門さんの作品展が、高松三越で開かれています。 【写真をみる】独自の技法「雪花墨はじき」「プラチナ彩」を取り入れた作品の数々 有田焼の最高級、「色鍋島」を継承します。重要無形文化財「色絵磁器」保持者の十四代今泉今右衛門さんの作品展です。会場には、約80点が展示・販売されています。墨で染付の絵の具をはじき、白の濃淡で模様を描く「雪花墨はじき」や、金属のよう