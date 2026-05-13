国宝を含む名品が並びます。中国の「元」の時代から近代までの絵画のコレクションを公開する展覧会が、岡山県倉敷市で開かれています。 【写真を見る】展示品の数々特別展「倉敷大原家と中国絵画」 倉敷市の大原美術館で開かれている「倉敷大原家と中国絵画」です。大原家が代々収集してきた中国絵画など様々な時代の作品・約30点が展示されていて、日中の文化交流の歴史を感じることができます。中には国宝も。大原家七代目の