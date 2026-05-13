ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク初の映画鑑賞イベント「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜」を、 6月の毎週末に期間限定で開催。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』から2025年に公開された『ウィキッド ふたりの魔女』まで、パークにまつわる10作品が上映される。【写真】上映イベントにぴったりなポップコーン×チュロスの最強タッグフード知ってる？■映画とピクニックを楽しめる今回開催が決ま