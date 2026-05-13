北海道・釧路警察署によりますと、2026年5月7日午前4時ごろ、釧路市大川町の久寿里橋付近の釧路川左岸で女性が浮いていると通報がありました。消防や警察が駆けつけ心肺蘇生措置を試みましたが、まもなく死亡しました。 女性に外傷はなく、司法解剖の結果、死因は溺水による窒息でしたが、身元を示す所持品がなかったことから、警察は似顔絵や衣服などを公開し情報提供を呼びかけています。女性は50代以上とみられ、身長156セ