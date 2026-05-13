ドライバー部門はテーラーメイドの「Qi4Dシリーズ」が約3カ月ぶりに1位を獲得。1位が「Qi4D MAX」、2位が「Qi4D」だった。最新のドライバー状況についてPGAツアースーパーストアかしわ沼南店の大野木翔さんに取材した。【週間ギアランキング】4位以下も発表！国産ドライバーが4、6位、新作ミニドライバーは9位にランクイン「当店でも4月は『Qi4D』シリーズのドライバーが圧倒的に人気でした。マスターズで優勝したローリー・マキ