＜関西オープン事前情報◇13日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞先週の国内女子ツアー「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」で河本結がメジャー初制覇を達成した。弟の河本力は、最終日にコースに駆けつけ、18ホール歩いて優勝を見届けた。大きな刺激を受けて、大阪に乗り込んだ。【写真】おめでとう！ 弟の前で母の日V姉の背中を見た弟は、「どんどん突き放されている感じ