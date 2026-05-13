新潟市江南区に本社を置く亀田製菓は13日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。 2026年3月期の決算を発表した亀田製菓。 売上高は前期比33.7%増の1380億5200万円、営業利益は同36.9%増の75億2800万円と大幅な増収増益となりました。 売上高の大幅増収を牽引したのは海外事業です。米国の菓子製造販売会社「TH FOODS, INC.」を完全子会社化（2025年6月）したことにより、海外事業の売