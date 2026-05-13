BE:FIRSTのLEOが12日、東京・109シネマズプレミアム新宿で行われた『第1回映画館大賞（2026年）』授賞式にアンバサダーとして出席。映画館スタッフとして働いていたかつての思い出を振り返り、当時のエピソードなどを明かした。【写真一覧】早見沙織や下野紘、江戸川コナンら豪華ゲストが登壇！授賞式の様子本イベントは、映画館の魅力を発信するプロジェクト「映画館に行こう！」実行委員会（日本映画製作者連盟、外国映画輸