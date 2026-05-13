日本商工会議所の小林健会頭は１３日の定例記者会見で、中東情勢の影響でナフサの供給不安が広がっていることについて「政府が石油備蓄や代替調達先の確保などの対応をしているので（必要分は）足りている」と強調し、企業や国民に対して冷静な対応を求めた。ナフサを巡っては、政府が日本全体で必要な量は確保できていると説明する一方、一部企業で商品のパッケージを白黒に変更するなど、調達難に対応する動きが広がっている