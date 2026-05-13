アメリカ西部カリフォルニア州の市長が中国の工作員として活動した疑いで訴追されました。訴追されたのはカリフォルニア州アルケイディア市のアイリーン・ワン市長58歳です。司法省によりますと、ワン容疑者は市長に就任する前の2020年後半から2022年にかけて、中国当局からの指示のもと、中国政府のプロパガンダを広めるなどした疑いがもたれています。具体的には自身が運営していた中国系アメリカ人向けのニュースサイトで、新疆