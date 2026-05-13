記者会見する原子力規制委の山中伸介委員長＝13日午後、東京都港区関西電力美浜原発3号機（福井県美浜町）のタービンで蒸気が漏れ、原子炉を停止させたトラブルを巡り、原子力規制委員会の山中伸介委員長は13日の定例記者会見で「これまでにはない新しい現象だ。しっかりと原因究明し対策を考えてほしい」と述べた。規制委は今後、公開の会合を開くなどして詳しいメカニズムを調べる方針。関電によると、発電機を回す高圧ター