演歌歌手の市川由紀乃（50）が13日、東京・HMV＆BOOKSSHIBUYAで一日店長を務めた。この日発売の新曲「ちりぬるを」のPR。店のロゴの入ったエプロンを着てファンと交流し「今までかっぽう着を着ることはありましたが、エプロンはほとんどない。バイト時代を思い出しました」と話した。2024年8月に卵巣がんと診断されたことを公表し、25年に歌手活動を再開。約1年がたち「こうして新曲を届けられることがうれしい」と感謝し