大相撲夏場所４日目（１３日・両国国技館）――大関霧島は一山本を冷静にはたき込み、初日から四つ白星を並べた。大関琴桜は義ノ富士を一方的に押し出して星を五分にした。関脇琴勝峰は藤ノ川の突き落としで土俵にはい、３敗。関脇熱海富士は隆の勝のいなしに泳ぎ、押し出されて３敗。小結若隆景は下からの攻めで大栄翔に押し勝ち、土つかずの４連勝。小結の高安が休場し、王鵬が不戦勝ち。平幕の勝ちっ放しは琴栄峰