【その他の画像・動画等を元記事で観る】5月9日（土）、10日（日）に横浜アリーナで開催された『Kiramune Music Festival 2026』。出演者は、Kiramuneレーベルに所属する、神谷浩史、浪川大輔、柿原徹也、岡本信彦、吉野裕行、SparQlew（上村祐翔・保住有哉・堀江 瞬・吉永拓斗）、江口拓也、IXIS（市川太一・小野元春・草野太一・小林大紀・榊原優希・堀金蒼平）。センター席をぐるっと一周する演出など、どこにいても近くに感じ