【モデルプレス＝2026/05/13】元テレビ東京で現在はフリーで活動する福田典子アナウンサーが5月11日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】35歳元テレ東美人アナ「美人親子」息子との2ショット◆福田典子、息子との2ショット公開福田は「今朝の話。『ママが明日しんじゃったら悲しいから、思い出の写真撮ろう』って言われて撮った写真」とつづり、写真を投稿。カメラに笑顔を見せる自身と