【モデルプレス＝2026/05/13】YouTuber・夜のひと笑いのこうが5月12日、自身のInstagramを更新。恋人・ピンちゃんとのユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのデートの様子を公開し、話題となっている。【写真】登録者数180万人超YouTuber「撮影がめちゃくちゃ上手」復縁恋人とのUSJデートショット◆こう＆ピンちゃん、USJでの動画公開こうは「ピンちゃんとusjデートかましてきました」とつづり、音楽に合わせてカットが変わ