【モデルプレス＝2026/05/13】タレントのスザンヌが5月12日、自身のInstagramを更新。息子からのプレゼントを着用したカジュアルなスタイルを公開し、話題となっている。【写真】39歳美女タレント「センス抜群」息子にもらった靴下取り入れたミニ丈コーデ◆スザンヌ、息子からのプレゼントを公開スザンヌは「息子が母の日の朝、ハニカミ笑顔で渡してくれた宝物」「一生履けないのもったいないから（1足はまだ飾ってる）さっそく履