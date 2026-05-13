お笑いタレントのエハラマサヒロさん（43）が、2026年5月12日にXを更新。吉本興業所属のお笑い芸人・中山功太さん（45）が、過去に先輩から「いじめ」を受けていたと告白したことを発端にした騒動について、私見を語った。エハラさんは24年11月30日、23年間所属した吉本興業を退社した。現在はフリーで活動している。「理不尽な事もあるけどわざわざ言わないだけ」中山さんは、5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」