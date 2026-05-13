名門インディーレーベル〈Rough Trade〉の設立50周年を記念して、脅威の音楽集団キャロライン（caroline）と、元ブラック・ミディ（black midi）のキャメロン・ピクトンが始動させたマイ・ニュー・バンド・ビリーヴ（My New Band Believe）が揃って来日。9月30日（水）に大阪・Yogibo META VALLEY、10月1日（木）に東京・Spotify O-EASTで公演を行なう。2024年に解散したブラック・ミディではベースを担当していたキャメロンだが、