綾川町役場 香川県綾川町は13日、2026年度の固定資産税の課税でミスがあったと発表しました。 2025年度に新システムへデータを移行した際、課税していない都市計画税に関する処理が一部で有効になり、それを参照して固定資産税が非課税として処理されたということです。対象者は18人で、課税漏れ額は合わせて約74万円です。 12日、納税義務者から問い合わせがあり、課税漏れが判明したということです。綾川町は対