A masterpiece awaits... 2026年5月20日(水)9時 発表https://t.co/QgAsCzEw4E pic.twitter.com/q8FWWW2GKK - Sony (Japan) (@sony_jpn) May 13, 2026 ソニーは、同社公式サイトや公式Xで「A masterpiece awaits...」と題したティザーを公開した。イヤーカップや金属のような質感のヘッドバンドが写っており、ヘッドフォン関連の新製品と思われる。公式サイトでは「2026/5/20 AM9:00 JST」の