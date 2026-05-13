日本時間１８時００分にユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）、鉱工業生産指数（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）18:00 予想0.1%前回0.1%（前期比) 予想0.8%前回0.8%（前年比) 鉱工業生産指数（3月）18:00 予想0.2%前回0.4%（前月比) 予想-1.5%前回-0.6%（前年比)