レーン・フィンランド中銀総裁 インフレ期待は依然として安定（アンカー）している データはスタグフレーション的ショックの初期兆候を示している 我々はより好ましくないシナリオに近づいている 鍵となる要因はエネルギーショックの強さと持続期間である エネルギーショックは、現在のところ2022年ほど大きくはない 賃金データはこれまでのところ安心できる内容である ECBは6