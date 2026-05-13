元ＫＡＴ―ＴＵＮで歌手の赤西仁（４１）が、仲良し俳優との２ショットを公開し話題になっている。赤西は１３日までに自身のインスタグラムで「２週間ぶりの彼女」と記し、俳優・山田孝之との２ショットをアップ。ストレートヘアに色味のあるサングラスをかけた赤西と髭を伸ばした山田は、たばこを手にしたダンディーな姿を公開した。この投稿にファンからは「わぁかっこよすぎ」「黒髪ストレート可愛い」「仁くんのＮＥＷ