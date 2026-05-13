多摩電子工業は、耳を塞がずに音楽や通話を楽しめる有線イヤフォン「TSH75CW」を発売する。直販価格は2,288円。 イヤカフのように耳に装着するオープンイヤー型のステレオイヤフォン。耳の穴を塞がないため、周囲の音を聞きながら音楽再生や通話ができるのが特徴。通勤・通学時や屋外での利用など、周囲の状況を把握しながら“ながら聴き”したいシーンに適している。 USB-Cコネクタに接続して使用する