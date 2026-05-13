◆春季高校野球北海道大会小樽地区予選▽２回戦北照９―２小樽桜陽＝７回コールド＝（１３日、小樽市・エムデジ桜ケ丘）今春のセンバツに出場した北照が９―２の７回コールドで小樽桜陽に勝利し、初戦突破。１番・大塚橙吾中堅手（３年）が３安打１打点で大勝発進に貢献した。待ちに待ったスタメン出場で大塚が快音を響かせた。１回先頭で中前打を放ち公式戦初安打をマークすると、１死一、三塁で迎えた４回の第３打席では