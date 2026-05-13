◆大相撲夏場４日目（１３日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、西前頭２枚目・一山本（放駒）をはたき込み、４連勝とした。過去３戦全勝の相手に押し込まれたが、頭を押さえ込むようにして下した。霧島が、２横綱１大関休場の場所で安定感を示している。前日の東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）戦では、途中で藤ノ川が土俵を割ったものの、行司、審判が止めず、続行され、決まり手が霧島の「上手投げ」から「寄り切り」に変