【新華社昆明5月13日】中国雲南省普洱（ふじ）市思茅区では春茶の茶摘みが最盛期を迎え、茶農家らが摘み取ったばかりの新鮮で柔らかい茶葉を巧みに料理に取り入れている。同区では茶は単に飲み物にとどまらず、大地と食卓をつなぐおいしい料理にも姿を変える。区内にある35万3千ムー（約2万3500ヘクタール）の茶園が育んだ「全茶宴」は、各地から観光客を呼び込んでいる。（記者/陳欣波、羅嘉、朱慶然）