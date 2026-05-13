１３日、協議に先立ち、ベセント米財務長官（左）と握手を交わす中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理。（ソウル＝新華社記者／張笑宇）【新華社ソウル5月13日】中米両国の代表団は13日、韓国で経済・貿易協議を行った。