韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、12日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜深2：36〜深2：55）に出演した。【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太心理テストの結果、“裏ボス”疑惑をかけられた若槻は「裏ボス感があるキャラなだけ」とし、「番組で言うと、大久保（佳代子）さん。私は自分からかき回すのは苦手だから、それを