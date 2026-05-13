全国の映画館スタッフが“本当に映画館で観てほしい作品”を選出する『第1回映画館大賞（2026年）』授賞式が12日、東京・109シネマズプレミアム新宿で開催され、『第1回 映画館大賞』に『国宝』が選ばれた。同作の監督を務めた李相日氏が登壇し、制作の舞台裏を明かすとともに、次回作への思いを語った。【写真一覧】早見沙織や下野紘、江戸川コナンら豪華ゲストが登壇！授賞式の様子本イベントは、映画館の魅力を発信するプロ