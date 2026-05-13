昨年末、Netflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し、Babyの愛称、そして「水はヤベェだろ」の名言で注目を集めたユリア（鈴木ユリア）が、アーティストオフィシャルのXアカウントを開設した。同時にデビュー曲「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」（6月17日発売）のジャケットアートワークを解禁した。【写真】ヤンカワ…！鈴木ユリア「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」初回盤ジャケ