アメリカ海軍横須賀基地に侵入した罪に問われている住友商事の元社員の男の初公判が行われ、検察は拘禁刑10か月を求刑しました。住友商事の元社員、水野圭隆被告（46）は去年10月、アメリカ海軍横須賀基地に偽造IDカードを使って侵入した罪などに問われています。きょう（13日）の初公判で、水野被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、水野被告が2023年ごろから少なくとも30回程度はアメリカ軍の