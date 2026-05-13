横浜家系ラーメンの壱角家は、2026年5月13日から6月4日までの期間限定で、「初夏の応援ダブルフェア」を開催しています。2つのお得なキャンペーンが開催中だんだんと暑くなってくる今の季節に嬉しい「ハイボールフェア」が期間限定で開催中です。5月13日から31日までの間、通常480円で提供しているハイボールが、300円お得な180円で提供。ららぽーと横浜店、ステラタウン大宮宮原店、イトーヨーカドー幕張店、京急鶴見店、松戸店、