自民党ではまもなく再審制度を見直すための改正案を審査する会議が始まります。党内からの強い反発を受け、法務省は再び修正した案を提示する見通しですが、了承されるのでしょうか。自民党本部から中継です。異論が相次ぎ、国会への法案提出が遅れるなか、自民党内からは「きょう決着しなければ今の国会での成立は難しい」との声があがっていて、議論はこのあと大詰めを迎えます。再審制度の見直しをめぐり、法務省はこのあと自民