旦那さんが戦力にならず、育児に忙殺されている奥さん。20分間抱っこしただけで“やった感”を出すな。それでもやっぱり夫婦です。体調の変化にすぐ気づき、声をかけてくれたのですが…。これがのちのち大変なことに…!?>>【まんが】体調悪い詐欺夫(ウーマンエキサイト編集部)