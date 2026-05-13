元アナウンサーで医療系スタートアップ企業の社長を務めた男がファンド会社から16億円以上をだまし取ったとして、警視庁に逮捕されました。その手口とは…。【写真を見る】16億円超詐取か…元アナウンサーで医療系スタートアップ企業元社長の38歳男を逮捕テレビ番組出演も事業は“でっち上げ”警視庁都内の中小企業向けファンド会社から16億円以上詐取か記者「容疑者の男を乗せた車が警視庁本部に入ります」顔を手で隠し警視庁