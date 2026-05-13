◇ファーム・リーグ中地区DeNA4―2巨人（2026年5月13日ジャイアンツタウン）DeNA・藤浪晋太郎がファームで4試合目の登板。3月18日の西武戦以来となる先発マウンドで、今季最長の4回を投げ5安打3奪三振1四球で2失点（自責1）。自身に勝敗は付かなかった。藤浪は初回、先頭・萩尾に中前打。続く皆川には5球全て直球を投げ込み、最後は5球目の152キロで投ゴロ併殺打に抑えた。1―0の2回は先頭・藤井の二塁打から1死三塁