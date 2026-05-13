日本テレビが１１日に東京都内で、新たな女性ラッパーの才能発掘を目的としたオーディション「ＧＯＬＤＥＮＭＩＣ」の発表会見を行い、ヒップホップ界の第一人者、ラッパーのＺｅｅｂｒａが登場した。久々に取材の場に姿を見せた。イカつい短髪にサングラス姿ながら、５５歳には見えない肌艶が若々しかった。次女はＮｉｚｉＵのＲＩＭＡ。会見では「日本テレビさんでオーディションと言いますと、うちの次女がお世話になり