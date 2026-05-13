【ワシントン＝中根圭一】大西洋航行中にハンタウイルスの感染が相次いだクルーズ船に乗り、陽性反応が出た乗客の米国人男性が１２日、米ＣＮＮのインタビューに応じ、症状や船内の様子を証言した。出港から約１０日後にインフルエンザに似た症状を訴える乗客が続出し、「事態が急変した」と振り返った。インタビューに答えたのは米オレゴン州の腫瘍専門医スティーブン・コーンフェルドさん。米国人で唯一感染が確認された患者