ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年5月12日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。新商品が今だけお得にバラエティ豊かな飲料無料券もらえる5月12日から18日までの期間で実施している、「1個買うと1個もらえる」キャンペーンの対象商品は3つあります。1つめの対象商品は、アサヒ飲料「十六茶」（660ml）です。1本購入すると、同商品1本と引き換え